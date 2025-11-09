Sandro Mazzola, storico giocatore dell'Inter divenuto poi una vera e propria bandiera, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Vivo Azzurro TV. L’ex calciatore nerazzurro ha voluto raccontare un aneddoto importante legato alla sua carriera. Mazzola ha voluto spiegare perchè, secondo lui, era impossibile indossare la maglia del Milan, la rivale storica dell'altra parte del Naviglio. Oltre al Milan, ha fatto riferimento anche alla maglia della Juventus, altra big del campionato e avversaria dell'Inter. Mazzola ha raccontato che entrambe le big (Milan ed Inter) lo volevano, ma che lui si sia rifiutato di andare, cambiando cosi la maglia da indossare. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: