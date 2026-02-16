Il nome di Alessandro Bastoni è al centro delle polemiche negli ultimi giorni. L'azzurro ha provocato l'espulsione di Kalulu nel primo tempo di Inter-Juve con una simulazione incresciosa. Sulla vicenda si sono espressi diversi esponenti del calcio e non solo, da Chiellini e Comolli a La Russa e Saviano. Nella giornata di oggi (16 febbraio) è arrivato il commento di Andrea Ranocchia, che ha difeso il centrale nerazzurro in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le parole dell'ex compagno di squadra di Bastoni ai tempi dell'Inter