Kalulu-Bastoni, Ranocchia: “Una gogna mediatica che un bravo ragazzo come Ale non merita”

Andrea Ranocchia, ex compagno di squadra di Bastoni, si esprime sul caso simulazione in Inter-Juve che ha visto coinvolto il difensore nerrazzurro
Redazione PM

Il nome di Alessandro Bastoni è al centro delle polemiche negli ultimi giorni. L'azzurro ha provocato l'espulsione di Kalulu nel primo tempo di Inter-Juve con una simulazione incresciosa. Sulla vicenda si sono espressi diversi esponenti del calcio e non solo, da Chiellini e Comolli a La Russa e Saviano. Nella giornata di oggi (16 febbraio) è arrivato il commento di Andrea Ranocchia, che ha difeso il centrale nerazzurro in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le parole dell'ex compagno di squadra di Bastoni ai tempi dell'Inter

Ranocchia sulla simulazione di Bastoni

"Tanto, troppo clamore. Una gogna mediatica che un bravo ragazzo come Ale non merita: è tutto tranne che un simulatore seriale. Può aver sbagliato in questo specifico caso, ma si sta esagerando nelle valutazioni. Bisogna sempre considerare l'adrenalina del momento. Nessun giocatore in una dinamica così veloce vuole simulare con il preciso intento di fare espellere un avversario. Ok, non era un contatto duro, ma era in velocità, ha sentito una mano addosso ed è andato giù".

"Non è niente di anomalo, lo hanno sempre fatto tutti, me compreso. Kalulu avrebbe dovuto difendere in maniera diversa, senza rischiare cartellini. Se c'è un problema, quello è il protocollo, da cambiare. Una gogna inaccettabile per un calciatore che è sempre stato corretto. Cercare in campo di portare una situazione dalla propria parte è normale. Non sto difendendo le simulazioni, ma chi prova a fare male ad un collega si comporta molto peggio. L'esultanza? È successo a tutti di fare qualcosa preso dall'istinto".

