Cuomo: “Se La Penna viene fermato 3 giornate, Bastoni dovrebbe prenderne il doppio”

In attesa di Milan-Como, il giornalista di TeleLombardia Michael Cuomo ha voluto spendere alcune parole sull'episodio Bastoni-Kalulu
Alessia Scataglini
Nel frattempo che il mondo Milan aspetti di giocare il recupero contro il Como, in programma mercoledì sera, non intendono placarsi le polemiche, giustissime, legate al brutto episodio tra Bastoni e Pierre Kalulu avvenuto durante Inter-Juventus. Intervistato dai microfoni di Radio Radio, il giornalista di TeleLombardia Michael Cuomo ha voluto spendere alcune parole in merito. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Cuomo senza filtri

"Con Parisi e Bastoni userei la prova tv. Loro fanno più arrabbiare del protocollo, dell'arbitro... Ti puoi lamentare della direzione arbitrale, ma quando tu protagonista diventi complice, sbagli due volte. Se La Penna viene fermato 3 giornate, chi è complice ne prende il doppio, 6. Poi se ne facciamo una questione di tifo, facciamo che la squalifica non comprende il derby.

Dobbiamo cambiare il protocollo, ok. La classe arbitrale italiana è in difficoltà, abbiamo carenze evidenti, benissimo. Poi andiamo in Europa e ci accorgiamo però che c'è chi sta molto peggio di noi. L'unica cosa che possiamo cambiare veramente, dove mettere mano subito, è punire chi frega, o tenta di fregare. La prova tv andrebbe utilizzata su Bastoni, o Parisi, per dire basta. Cosa serve dire oggi a Rocchi che deve migliorare gli arbitri? Non possono migliorare in una settimana. Da qui a martedì, alla sentenza del Giudice, l'unica cosa su cui si può veramente intervenire sono gli atteggiamenti antisportivi e vergognosi dei simulatori, Parisi e Bastoni i primi"

