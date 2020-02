Raiola: “Donnarumma pensa alla Champions. Ibrahimovic? Gioca altri 10 anni”

NEWS MILAN – Nel post-partita di Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia, sono arrivate addirittura le dichiarazioni di Mino Raiola. Il noto agente ha parlato ai microfoni di Sportitalia e degli altri giornalisti presenti in mix zone.

Gli è stato chiesto anzitutto del gioco di Maurizio Sarri, e Raiola ha risposto: “Di calcio capisco poco. Bisogna definire il gioco di Sarri, non l’abbiamo visto”.

Sull’aver visto uno contro l’altro Ibrahimovic e De Ligt: “Emozionante per me, è un epoca che cambia… Chiedete a Ibra cosa pensa di De Ligt”.

Poi siparietto con Ibrahimovic in uscita dagli spogliatoi. E proprio sul futuro dello svedese: “Il cielo è il suo limite. Vediamo. La carriera di Zlatan può durare anche altri 10 anni“.

Su Gianluigi Donnarumma: “Tutti sanno quello che penso, non parlo del suo rinnovo. Non vogliamo alzare polverone. Ha l’obiettivo Champions League per il Milan, è importante per tutti. Non so cosa vuole fare il Milan, non lo so, vediamo. Presto per parlare di Donnarumma”.

Su Giacomo Bonaventura: “Sta passando un momento difficile. Strappo il cartellino se si discute la sua qualità””.

