Milan-Juventus, moviola Rai Sport: “Non è mai calcio di rigore”

NEWS MILAN – Un fallo di mano di Davide Calabria nel finale, decide Milan-Juventus. L’arbitro Valeri dopo l’on field review, richiamato al VAR, concede il calcio di rigore. Episodio clamorosamente controverso. La moviola di Rai Sport nel post-partita è chiara: “Non è mai calcio di rigore”.

Tiziano Pieri, ex arbitro, nello studio di Rai Sport ricorda un episodio d’inizio stagione in Serie A, per mano di Cerri in Cagliari-Brescia: “Lì fu assegnato rigore, ma poi Rizzoli disse che quella era stata una decisione sbagliata”. Sull’episodio di questa sera, aggiunge: “In questo caso Calabria è di spalle, e non può rendersi conto della situazione. Per questo, per me, non è rigore quello invece concesso alla Juventus dall’arbitro Valeri“.

L’ex arbitro Pieri, nel corso del post-partita, commenta anche il doppio giallo a Theo Hernandez. Ineccepibile il secondo giallo, ma inesistente invece il primo: “Poco prima del fallo (il primo, ndr) di Hernandez, c’era un netto fallo di Dybala su Bennacer. Fallo che Valeri non vede e non segnala, c’è un altro errore”.

