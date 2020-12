Raiola: “Pallone d’Oro? Ibrahimovic avrebbe potuto vincerne otto”

Raiola su Ibrahimovic: “Il più completo nella storia del calcio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mino Raiola, procuratore, tra gli altri, di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Interpellato proprio a dire la sua opinione sull’attaccante svedese, in relazione alle differenze con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Raiola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato:

"Dico subito che fra Ronaldo, di cui sono un grande fan, e Messi, io prendo sempre il portoghese. Zlatan però è un pianeta a sé stante. È il giocatore più completo mai esistito nella storia del calcio, ha il talento di Messi e la forza di volontà di CR7. Se il Pallone d'Oro fosse votato dal pubblico, so che Ibra ne avrebbe vinti 8".