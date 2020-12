Raiola: “Juventus, dovevi prendere Ibrahimovic in estate quando era libero”

Raiola, punzecchiata alla Juventus … ed al Milan su Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mino Raiola, procuratore, tra gli altri, di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Interpellato proprio a dire la sua opinione sull’attaccante svedese, Raiola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha punzecchiato la Juventus, oltre che il Milan. Ecco come.

“Zlatan è Zlatan. Io non devo aggiungere altro, per lui parlano i fatti anche se è andato via dall’Inter proprio nella stagione in cui José Mourinho avrebbe centrato il ‘Triplete‘. Ma il suo era andare al Barça. Poi ci sono state le incomprensioni con Pep Guardiola, ma questo nessuno l’avrebbe potuto preventivare. Tornassimo indietro, lo rifaremmo, perché questa esperienza ha fatto parte del suo sviluppo e di quello che è oggi”.

“Piuttosto quest’estate, quando era libero, tutti hanno sbagliato a non prenderlo. Compresa la Juventus. Sarebbe stato l’uomo ideale per far coppia con Cristiano Ronaldo ed andare insieme all’assalto della Champions League. Mettere insieme due prime donne non sarebbe stato un problema. Ci avrebbe pensato Andrea Pirlo. Pensate che trio: Pirlo, Ibra e Ronaldo”, ha concluso Raiola su Ibrahimovic. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Ecco il suo possibile sostituto >>>