Raiola: “Il Milan è la squadra da battere. E Ibrahimovic è impagabile”

Milan, l’opinione di Raiola sui rossoneri di Pioli ed Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mino Raiola, procuratore, tra gli altri, di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Interpellato proprio a dire la sua opinione sull’attaccante svedese, trascinatore del Milan di Stefano Pioli, Raiola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato:

"Milan meritatamente in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri sono la squadra da battere, io lo dico e lo ripeto. Non ho paura di sbilanciarmi. Zlatan è un giocatore impagabile. Sempre capocannoniere della Serie A, con due gol più di Cristiano Ronaldo, pur essendo ancora infortunato. Ma il rientro ormai è imminente. E nel Milan ci sono pure Gigio Donnarumma ed Alessio Romagnoli, eh …".