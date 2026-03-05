Adrien Rabiot , centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri ha rilasciato una lunga intervista a 'Rivista Undici'. Il numero 12 rossonero ha speso alcune parole sulla sua capacità di adattamento avuta durante la sua carriera calcistica. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla sua capacità di adattamento ai diversi modi di giocare che ha incontrato nella sua carriera: «È una questione di adattamento, capire cosa chiede l’allenatore e farlo nel miglior modo possibile. Al tempo stesso non perdo le mie capacità, quello che mi rappresenta, è importante mettere tutti gli aspetti insieme, è una cosa che penso di saper fare molto bene. Non mi è mai piaciuto essere un centrocampista con caratteristiche solo difensive o offensive, a me è sempre piaciuto fare tutto sul campo: aiutare la squadra a difendere, poi a ripartire, a tenere palla, a dimostrare la mia tecnica con tiri in porta e inserimenti. Cerco sempre di allenare tutto questo, non solo un singolo aspetto. Più sono completo, più mi sento forte».