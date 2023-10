Milan, Ronaldinho: “Ho avuto compagni spettacolari”

Ronaldinho , ex calciatore del PSG e del Milan , ha detto la sua proprio sulla sfida tra i francesi e i rossoneri di Champions League. Parigi ha aperto a Ronie le porte dell’Europa, Milano le ha chiuse. Il talento brasiliano ha lasciato il segno in entrambi i club, anche se in due momenti ben distinti della sua carriera. Ronaldinho ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto sul Milan ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).

«Sono arrivato già con tanta esperienza alle spalle. E sono stato benissimo. Con compagni spettacolari: Kakà, Pato, Thiago Silva, Seedorf, Beckham, Shevchenko, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Inzaghi… E poi Robinho e Ibrahimovic, una collezione di stelle. Due momenti molto diversi della mia carriera ma due tappe fondamentali nella mia vita. Lo scudetto vinto in rossonero lo sento mio anche se non ho finito la stagione a Milano per tornare in Brasile».