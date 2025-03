Pioli: “Mi dispiace tanto per il Milan. A Milano si era creato…”

Il Milan non sta vivendo una grande stagione. Dai problemi societari, ai dubbi sul mercato, passando poi alle scelte in panchina che non hanno pagato. In tutto questo, i rossoneri rischiano un tracollo e la prossima stagione senza coppe europee. Tutto questo dopo avere chiuso il ciclo di Stefano Pioli, allenatore che ha conquistato una semifinale di Champions League e il 19esimo Scudetto della storia del Milan.