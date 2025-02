"La mia battaglia è lunga, ci sono errori clamorosi individuali del Milan". Così Stefano Borghi , giornalista, ha parlato di Bologna-Milan 2-1 . L'opinionista ha analizzato la sconfitta rossonera sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio' durante il podcast 'L'ascia raddoppia': "Pavlovic è piantato, si fa sbeffeggiare da Ndoye, Jimenez concede il cross. In questa stagione ci sono delle situazioni del genere, questo gruppo non ha una mentalità forte".

Milan, Borghi: "Errori individuali clamorosi. Sarri? C'è una cosa da considerare"

Borghi continua con la sua analisi, parlando anche di Sarri: "Questo discorso ha le radici dalla seconda parte di stagione con Pioli: vedo poca comunicazione in campo. Il Milan non merita delle posizioni migliori, in Serie A e in Champions. Sarri? E' un maestro di calcio, ma è uomo vecchio stampo. La mentalità con cui i giocatori si calano in campo e negli allenamenti è una cosa da considerare. Oggi mi sembra che ci sia una buona quantità di giocatori che con questi metodi soffre".