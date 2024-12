Milan, Borghi: “Ecco quali sono gli errori commessi da Fonseca”

Ecco le parole di Borghi: "Fonseca ha fatto diversi errori, soprattutto sul piano comunicativo. A volte ingenuità, a volte proprio errori. Quello del discorso post Atalanta, che poi hanno un po' rimpastato, ma parlava di complotto arbitrale. L'allenatore deve portare punti, vero. Io credo che le due grandi partite, derby e Madrid, sono made by Fonseca. La partita contro la Juve è stata sbagliata proprio dal pensiero: stessa formazione di Madrid, a parte Gabbia la posto di Tomori. Ho visto tantissime volte il Milan non arrivare al risultato, pareggiare, perdere, fare brutte figure per errori individuali clamorosi. E lì capisco che l'allenatore non possa far niente".