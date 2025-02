Pedullà: “Sarri avrebbe detto sì al Milan, ma non per sei mesi”

Nonostante le opportunità, l’allenatore sembra avere ancora uno sguardo rivolto all’Inghilterra:

“La Premier resta il suo campionato di riferimento, con un minimo di nostalgia per aver lasciato il Chelsea in anticipo, ma ormai non si può tornare indietro.”

L’ipotesi Milan e le richieste di Sarri — Secondo Pedullà, Sarri sarebbe stato molto vicino al Milan nei giorni successivi alla fine dei colloqui con Paulo Fonseca. Tuttavia, il tecnico toscano non avrebbe accettato un accordo a breve termine:

“Chiaramente Sarri resterebbe volentieri in Serie A e avrebbe detto sì al Milan, che lo aveva messo in cima alla lista nei giorni dell’addio a Fonseca, ma non per un contratto di sei mesi. Semplicemente perché lui ritiene che in un grande club ci debbano essere a maggior ragione le condizioni almeno biennali per sviluppare il suo lavoro.”

Questa posizione, che privilegia progetti di lungo periodo, lascia la porta aperta a una possibile trattativa nei prossimi mesi, specialmente se il Milan dovesse decidere di interrompere il rapporto con Sergio Conceicao.

Non solo Milan: altre opzioni in Serie A — L’attenzione su Sarri non si limita però ai rossoneri. Anche altre squadre italiane potrebbero farsi avanti:

“Il profilo di Sarri potrebbe avere il gradimento della famiglia Percassi, senza dimenticare che in Serie A ci sono almeno un paio di situazioni aperte che dipenderanno dall’esito dell’attuale campionato. Siamo alle prime tracce, sia pure indicative: c’è tempo.”

Il futuro di Sarri rimane dunque tutto da scrivere. La sua volontà di trovare un progetto solido e duraturo potrebbe fare la differenza nella scelta della prossima destinazione. Il Milan resta una possibilità concreta, ma non sono da escludere sorprese, specialmente con altri club di Serie A pronti a inserirsi nella corsa. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quale sarà la sua prossima avventura in panchina. LEGGI ANCHE: Calciomercato, rivoluzione Milan: Maignan, rinnovo e addio? Le ultime >>>