Milan-Roma, Pellegatti: 'Giudizio strepitoso per i ragazzi. Leao ...'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato nel suo video su 'YouTube' della partita tra Milan e Roma. Ecco il suo parere su Leao e non solo

Emiliano Guadagnoli Redattore 3 novembre - 15:36

"Grande prestazione dei ragazzi, una partita strepitosa dei ragazzi dopo una mezz'ora veramente difficile". Il giornalista Carlo Pellegatti parla così della bella vittoria del Milan contro la Roma per 1-0: "Due grandi occasioni per la Roma, ma il Milan ha tenuto e poi ha aperto Leao land. Abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo visto una delle grandi azioni di Leao, nessuno l'ha preso. Palla in mezzo e gol di Pavlovic. All'inizio del secondo tempo almeno altre 5 occasioni per il Milan".