Milan-Roma, Pellegatti: 'Giudizio strepitoso per i ragazzi. Leao ...'

MILAN-ROMA
"Grande prestazione dei ragazzi, una partita strepitosa dei ragazzi dopo una mezz'ora veramente difficile". Il giornalista Carlo Pellegatti parla così della bella vittoria del Milan contro la Roma per 1-0: "Due grandi occasioni per la Roma, ma il Milan ha tenuto e poi ha aperto Leao land. Abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo visto una delle grandi azioni di Leao, nessuno l'ha preso. Palla in mezzo e gol di Pavlovic. All'inizio del secondo tempo almeno altre 5 occasioni per il Milan".
Il tifoso rossonero continua la sua analisi su 'YouTube': "Strepitosi, generosi ed emozionanti i ragazzi che hanno portato avanti queste partite in 14. Strepitoso il rigore parato di Maignan a Dybala che poi non ha effettuato altre parate. Il Milan ha Leao è stato determinante anche nella zona centrale. È un giudizio strepitoso per i ragazzi".
Questa la conclusione: "Il Milan è un punto dal primo posto in una posizione ottimale. Godiamoci questo Milan, Allegri ha aiutato la squadra in un momento difficile".
