Milan-Roma, Pellegatti: 'Giudizio strepitoso per i ragazzi. Leao ...'

MILAN-ROMA

Pellegatti: “Strepitosi e generosi i ragazzi. Il Milan ha sofferto ma ha un Leao determinante”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato nel suo video su 'YouTube' della partita tra Milan e Roma. Ecco il suo parere su Leao e non solo
"Grande prestazione dei ragazzi, una partita strepitosa dei ragazzi dopo una mezz'ora veramente difficile". Il giornalista Carlo Pellegatti parla così della bella vittoria del Milan contro la Roma per 1-0: "Due grandi occasioni per la Roma, ma il Milan ha tenuto e poi ha aperto Leao land. Abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo visto una delle grandi azioni di Leao, nessuno l'ha preso. Palla in mezzo e gol di Pavlovic. All'inizio del secondo tempo almeno altre 5 occasioni per il Milan".

Il tifoso rossonero continua la sua analisi su 'YouTube': "Strepitosi, generosi ed emozionanti i ragazzi che hanno portato avanti queste partite in 14. Strepitoso il rigore parato di Maignan a Dybala che poi non ha effettuato altre parate. Il Milan ha Leao è stato determinante anche nella zona centrale. È un giudizio strepitoso per i ragazzi".

Questa la conclusione: "Il Milan è un punto dal primo posto in una posizione ottimale. Godiamoci questo Milan, Allegri ha aiutato la squadra in un momento difficile".

