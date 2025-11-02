Pianeta Milan
Milan Futuro, parla Oddo dopo il trionfo: “Abbiamo creato molto, vittoria meritata”

Il Milan Futuro quest'oggi ha vinto 2-1 contro l’Oltrepò. Massimo Oddo, allenatore dei rossoneri, ha voluto parlare al termine del match
Il Milan Futuro quest'oggi ha vinto 2-1 contro l’Oltrepò. Grandissima gara dei giovani rossoneri di Massimo Oddo che sono passati in vantaggio dopo soltanto sette minuti di gioco grazie ad un gol del giovane Victor Eletu su punizione. Al termine della gara, l'ex giocatore rossonero ora tecnico del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei giovani rossoneri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan Futuro, le parole di Oddo

“Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo creato un buon numero di occasioni. Potevamo essere più cinici, più cattivi. Questo è quello che ci manca un pochino e dobbiamo sicuramente crescere. Nel secondo tempo, come spesso accade, abbiamo i nostri 10-15 minuti di black out. Dopo un calcio d’angolo siamo andati un po’ in difficoltà.

Dobbiamo sicuramente migliorare nella gestione di questi momenti che ci possono essere in una partita. Dobbiamo stare un po’ più tranquilli, fare le cose più facili. Nei momenti di difficoltà si fanno le cose semplici, noi invece vogliamo sempre fare un qualcosina in più. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare. Nel complesso siamo venuti fuori, i cambi ci hanno dato una grossa mano. Una vittoria meritata”

