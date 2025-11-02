Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto sulla vicenda della vendita dello stadio di San Siro dopo il rinvio del rogito. Il passaggio di proprietà - dal Comune di Milano a Milan e Inter - dovrà avvenire entro il 10 novembre

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , intervenuto al Famedio del Cimitero Monumentale in occasione della cerimonia di commemorazione dei defunti, è tornato a parlare della questione San Siro, dopo il mancato rogito previsto inizialmente per venerdì 31 ottobre. Ora per Milan e Inter è corsa contro il tempo: il passo formale per il passaggio di proprietà di San Siro dal Comune di Milano ai due club milanesi deve arrivare entro il 10 novembre . Ecco le parole del sindaco lombardo riportate da Sky.

Stadio San Siro a Milan e Inter, le dichiarazioni del Sindaco Sala

Sul mancato rogito: "Forse mercoledì il rogito. lo sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend. Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune".