Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto sulla vicenda della vendita dello stadio di San Siro dopo il rinvio del rogito. Il passaggio di proprietà - dal Comune di Milano a Milan e Inter - dovrà avvenire entro il 10 novembre
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto al Famedio del Cimitero Monumentale in occasione della cerimonia di commemorazione dei defunti, è tornato a parlare della questione San Siro, dopo il mancato rogito previsto inizialmente per venerdì 31 ottobre. Ora per Milan e Inter è corsa contro il tempo: il passo formale per il passaggio di proprietà di San Siro dal Comune di Milano ai due club milanesi deve arrivare entro il 10 novembre. Ecco le parole del sindaco lombardo riportate da Sky.
Stadio San Siro a Milan e Inter, le dichiarazioni del Sindaco Sala
Sul mancato rogito: "Forse mercoledì il rogito. lo sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend. Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune".