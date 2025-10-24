"Allegri cerca di raggiungere il suo obiettivo volando basso. Massimiliano Allegri vola basso. Questa sera avrà già messo nella testa dei giocatori l'importanza di questa partita trappola perchè questa sera il Milan gioca una partita trappola. Facile prepararla con Napoli, Juventus, Fiorentina, Bologna, ma questa è una partita trappola perchè c'è la prima contro l'ultima. Massimiliano Allegri secondo me questa settimana ha urlato più del solito perchè non vuole vanificare le vittorie contro Napoli, Fiorentina e Bologna e il pareggio di Torino, perdendo o pareggiando contro il Pisa, squadra che subisce pochissimi gol e ne fa altrettanto pochi. È una squadra che rispetto alle altre non ti da uno spazio, non ti darà un metro, ci saranno sempre addosso, quindi partita trappola ma abbiamo Allegri. I ragazzi hanno troppa voglia di continuare questa marcia verso l'alto".