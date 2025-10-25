Milan-Pisa, Pellegatti: 'Gimenez deludente. A gennaio serve un bomber'

LEGGI ANCHE: L'indiscrezione: "Tonali chiuderà la sua carriera al Milan". Ecco la rivelazione di calciomercato su Son>>>
Analisi finale sull'attacco del Milan: "Rimane l'idea che al Milan manchi un grande centravanti, deludente questa sera Gimenez. Mi aspettavo molto dalla coppia con Leao, invece delude. Serve il giocatore che svetti in area, che risolve la partita, il Milan non lo ha. Dobbiamo stringere i denti, perché i giocatori sono questi. Speriamo almeno di recuperare Loftus-Cheek. Saelemaekers partita infinita, è un giocatore infinito. A gennaio bisogna tornare un bomber".
