Milan-Pisa, Pellegatti: 'Gimenez deludente. A gennaio serve un bomber'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato a caldo la partita tra il Milan e il Pisa. Ecco il parere dopo la gara. Parere molto chiaro su Santiago Gimenez
Emiliano Guadagnoli
"Ho lo stato d'animo confuso". Queste le prime parole di Carlo Pellegatti dopo il pareggio tra il Milan e il Pisa per 2-2: "Il Milan segna dopo 7 minuti con un gran gol di Leao, poi non gioca bene nel primo tempo. Allegri era furente per i ritmi e per gli errori tecnici. Nel secondo tempo continuava con questi ritmi lenti, poca qualità. Poi il rigore del Pisa con una reazione che non c'è stata più di tanto. 2-1 del Pisa e poi bella reazione del Milan con bravo il loro portiere". Questo il parere del giornalista su 'YouTube'.

Milan-Pisa, il pensiero chiaro di Pellegatti

Il tifoso rossonero continua con la sua analisi a caldo: "Il Milan ci ha provato più con la grinta trovando il gol di Athekame. Male male Gimenez questa sera. Quando ti mancano i grandi giocatori alla lunga inizi a pagare. All'ultimo secondo Saelemaekers, il migliore in campo, ha sfiorato il 3-2. Quando non meriti di vincere l'importante è non perdere. Il Milan non ha giocato una grande partita, ma è stato punito da due occasioni. È mancata la qualità dei singoli".

Analisi finale sull'attacco del Milan: "Rimane l'idea che al Milan manchi un grande centravanti, deludente questa sera Gimenez. Mi aspettavo molto dalla coppia con Leao, invece delude. Serve il giocatore che svetti in area, che risolve la partita, il Milan non lo ha. Dobbiamo stringere i denti, perché i giocatori sono questi. Speriamo almeno di recuperare Loftus-Cheek. Saelemaekers partita infinita, è un giocatore infinito. A gennaio bisogna tornare un bomber".

