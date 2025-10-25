Milan-Pisa, Pellegatti: 'Gimenez deludente. A gennaio serve un bomber'

Il tifoso rossonero continua con la sua analisi a caldo: "Il Milan ci ha provato più con la grinta trovando il gol di Athekame. Male male Gimenez questa sera. Quando ti mancano i grandi giocatori alla lunga inizi a pagare. All'ultimo secondo Saelemaekers, il migliore in campo, ha sfiorato il 3-2. Quando non meriti di vincere l'importante è non perdere. Il Milan non ha giocato una grande partita, ma è stato punito da due occasioni. È mancata la qualità dei singoli".