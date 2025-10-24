Milan, senti Biasin: 'Allegri allenatore giusto. Sullo scudetto ...'

Nel suo appuntamento settimanale con il podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha condiviso la sua opinione sul momento del Milan. In particolare, ha elogiato Massimiliano Allegri per il suo atteggiamento corretto di fronte ai problemi. Ecco le sue dichiarazioni: "Da questo punto di vista Allegri mi piace tantissimo: ha i problemi, ci sono le assenze, mancano i giocatori importanti... Si è mai lamentato di un'assenza Allegri? Io non me lo ricordo. Allegri è quello che dice: undici da mettere in campo io li trovo. E per me lancia anche dei segnali ai suoi giocatori, gli fa credere di essere tutti importanti e forti. Se la domanda sullo scudetto la fai ad Allegri in questo momento, anche mentendo, lui dice che si fida dei suoi giocatori, che sono forti. Poi intimamente dirà: a gennaio se siamo ancora lì, mi prendete un difensore, un esterno, e il Milan punterà allo scudetto".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Biasin su Allegri: “Mai lamentato di un’assenza. È l’allenatore giusto”
INTERVISTE
Milan, Biasin su Allegri: “Mai lamentato di un’assenza. È l’allenatore giusto”
Fabrizio Biasin, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, parla del Milan, attualmente primo in classifica, e del suo allenatore Max Allegri, elogiandolo per i suoi atteggiamenti rispetto alle assenze. Ecco le sue dichiarazioni
Continua Biasin: "Io penso che da qua a gennaio il Milan possa fare un bel percorso: al netto degli infortuni che ovviamente condizionano tanto, per me il Milan ha la possibilità di fare tantissimi punti perché ha trovato la formula magica. Ha trovato l'allenatore giusto, nella stagione giusta, con i giocatori giusti: perché, è vero che il mercato è stato confusionario, ma ti sei ritrovato a inizio mercato Modric, su cui ero ottimista ma non pensavo così tanto, e Rabiot pescato all'ultimo secondo che è il giocatore di Massimiliano Allegri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA