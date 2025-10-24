Milan, senti Biasin: 'Allegri allenatore giusto. Sullo scudetto ...'

Nel suo appuntamento settimanale con il podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha condiviso la sua opinione sul momento del Milan. In particolare, ha elogiato Massimiliano Allegri per il suo atteggiamento corretto di fronte ai problemi. Ecco le sue dichiarazioni: "Da questo punto di vista Allegri mi piace tantissimo: ha i problemi, ci sono le assenze, mancano i giocatori importanti... Si è mai lamentato di un'assenza Allegri? Io non me lo ricordo. Allegri è quello che dice: undici da mettere in campo io li trovo. E per me lancia anche dei segnali ai suoi giocatori, gli fa credere di essere tutti importanti e forti. Se la domanda sullo scudetto la fai ad Allegri in questo momento, anche mentendo, lui dice che si fida dei suoi giocatori, che sono forti. Poi intimamente dirà: a gennaio se siamo ancora lì, mi prendete un difensore, un esterno, e il Milan punterà allo scudetto".