Francesco Camarda continua nel suo ottimo periodo : dopo il primo gol con l' Italia Under 21 al debutto contro la Svezia, l'attaccante del Milan ha segnato una bellissima doppietta sempre con l'Italia Under 21 contro l' Armenia . La giovanissima punta rossonera gioca questa stagione in prestito al Lecce, alla ricerca di crescita e continuità. Il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto un lungo editoriale per Sportitalia parlando della gestione di Pio Esposito dell'Inter.

Pedullà critiche al Milan per la gestione Camarda

Nella sua analisi spazio anche a una critica al Milan riguardo la gestione di Camarda. Ecco le sue parole: "Guardate la gestione di Camarda, un 2008 certo e non un 2005, ma per l’intera scorsa stagione al Milan gli hanno fatto venire il mal di testa sballottandolo tra Under 23, prima squadra, qualche comparsata in Champions e una gestione troppo superficiale e figlia del caso".