Pedullà critico: 'Milan gestione superficiale di Camarda. Bruciato un anno. La necessità ...'
Il giornalista Alfredo Pedullà critica duramente il Milan riguardo la gestione del giovane attaccante Francesco Camarda. Le parole sul giocatore del Lecce a Sportitalia
Francesco Camarda continua nel suo ottimo periodo: dopo il primo gol con l'Italia Under 21 al debutto contro la Svezia, l'attaccante del Milan ha segnato una bellissima doppietta sempre con l'Italia Under 21 contro l'Armenia. La giovanissima punta rossonera gioca questa stagione in prestito al Lecce, alla ricerca di crescita e continuità. Il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto un lungo editoriale per Sportitalia parlando della gestione di Pio Esposito dell'Inter.

Pedullà critiche al Milan per la gestione Camarda

Nella sua analisi spazio anche a una critica al Milan riguardo la gestione di Camarda. Ecco le sue parole: "Guardate la gestione di Camarda, un 2008 certo e non un 2005, ma per l’intera scorsa stagione al Milan gli hanno fatto venire il mal di testa sballottandolo tra Under 23, prima squadra, qualche comparsata in Champions e una gestione troppo superficiale e figlia del caso".

Pedullà continua con la sua critica: "Lo hanno mandato a Lecce la scorsa estate, facendogli bruciare un anno di carriera, nell’indecisionismo di chi avrebbe dovuto capire con un po’ di anticipo che la necessità di Camarda è solo ed esclusivamente quella di giocare, giocare, giocare fino a consentirgli di maturare le esperienze necessarie per il definitivo salto di qualità".

