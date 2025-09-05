Pianeta Milan
Passerini: “Ora la palla passa ad Allegri, il Milan ha un campione in panchina”

Il giornalista Carlos Passerini, sul suo canale YouTube, ha analizzato le strategie di mercato del Milan: le sue parole
Alessia Scataglini

Il giornalista Carlos Passerini, sul suo canale YouTube, ha analizzato le strategie di mercato del Milan nell'ultima sessione di calciomercato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Passerini: "Mercato non perfetto ma il Milan è più forte. Ora tocca ad Allegri"

"Ora tocca a Max Allegri. Il mercato è finito e ora tocca al campo. Il Milan ha preso un campione in panchina. Il mercato non è stato perfetto, anche se, nelle condizioni della società, ha potenziato la squadra. Il mercato non ha portato tutto quello che serviva, ma ora la palla passa all'allenatore. Non è un passaggio di responsabilità, perché, per far sì che i progetti funzionano, tutti devono fare sempre la loro parte. Ma diciamo che il focus ora è sul campo, su come Allegri sistemerà la squadra tatticamente. Per esempio: durante il mercato, Allegri è passato al 3-5-2 perché, secondo lui - e secondo me a ragione - il primo obiettivo deve essere quello di subire di meno considerando i difetti di questa squadra.

Poi sono curioso di capire quale sarà il piano di Allegri per l'attacco: ad oggi ci sono Leao e Pulisic, più Nkunku, potenzialmente ideale per un tridente, più Gimenez, che è l'unica vera punta. Sta ad Allegri assemblare bene questa squadra. Ci sarà solo una partita a settimana e bisognerà far sì di sfruttare questo vantaggio rispetto alle altre. Io ho fiducia. La dirigenza è convinta di aver fatto un buon lavoro, di aver fatto un buon mercato, di aver potenziato la squadra, inserendo esperienza e trofei. È vero che ci sono stati investimenti importanti, ma secondo me ci sono alcune cose che potevano essere sistemate meglio".

