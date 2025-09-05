Passerini: “Ora la palla passa ad Allegri, il Milan ha un campione in panchina”

Poi sono curioso di capire quale sarà il piano di Allegri per l'attacco: ad oggi ci sono Leao e Pulisic, più Nkunku, potenzialmente ideale per un tridente, più Gimenez, che è l'unica vera punta. Sta ad Allegri assemblare bene questa squadra. Ci sarà solo una partita a settimana e bisognerà far sì di sfruttare questo vantaggio rispetto alle altre. Io ho fiducia. La dirigenza è convinta di aver fatto un buon lavoro, di aver fatto un buon mercato, di aver potenziato la squadra, inserendo esperienza e trofei. È vero che ci sono stati investimenti importanti, ma secondo me ci sono alcune cose che potevano essere sistemate meglio".