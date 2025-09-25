Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Parla Poggi: “Allegri? Il gioco del Milan è totalmente nuovo. Insieme al Napoli alzano…”

INTERVISTE

Parla Poggi: “Allegri? Il gioco del Milan è totalmente nuovo. Insieme al Napoli alzano…”

Di Canio: 'Il gioco di Allegri si basa sulla solidità difensiva. Ma è una cagata se ...'
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Poggi ha parlato del momento che il Milan di Massimiliani Allegri sta passando
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo la vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, diverse voci del mondo del calcio hanno parlato del momento d'oro che i rossoneri stanno attraversando insieme Massimiliano Allegri. Dopo essere caduti contro la Cremonese, i ragazzi di Max Allegri non si son più fermati, iniziando a collezionare vittorie su vittorie mantenendo la porta inviolata: prima la trasferta a Lecce, poi il Bologna di Italiano in casa, la trasferta ad Udine e ora di nuovo il Lecce in Coppa Italia. Assolutamente un inizio di stagione alquanto positivo.  Ecco, di seguito, il pensiero di Paolo Poggi rilasciato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà'.

LEGGI ANCHE: I dubbi sul 'Bebote' spingono il Milan sul mercato: può scaldarsi questa pista >>>

Poggi: "Milan e Napoli alzano il livello del nostro campionato"

—  

Le parole di Poggi: "Uno è più completo e l'altro più entusiasmante. Il gioco del Milan è totalmente nuovo, mentre nel Napoli quasi tutti hanno già lavorato con Conte. Al momento sono entrambe squadre spettacolari e stanno alzando il livello del nostro campionato"

Leggi anche
Il Milan di Allegri? Per Adani “è un’altra cosa”. E sulla battaglia ideologica...
Marcello: “Il Milan gioca molto bene, ha un’identità. Vedo un Allegri nuovo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA