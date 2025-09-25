Dopo la vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, diverse voci del mondo del calcio hanno parlato del momento d'oro che i rossoneri stanno attraversando insieme Massimiliano Allegri. Dopo essere caduti contro la Cremonese, i ragazzi di Max Allegri non si son più fermati, iniziando a collezionare vittorie su vittorie mantenendo la porta inviolata: prima la trasferta a Lecce, poi il Bologna di Italiano in casa, la trasferta ad Udine e ora di nuovo il Lecce in Coppa Italia. Assolutamente un inizio di stagione alquanto positivo. Ecco, di seguito, il pensiero di Paolo Poggi rilasciato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà'.
Parla Poggi: “Allegri? Il gioco del Milan è totalmente nuovo. Insieme al Napoli alzano…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Poggi ha parlato del momento che il Milan di Massimiliani Allegri sta passando
Poggi: "Milan e Napoli alzano il livello del nostro campionato"—
Le parole di Poggi: "Uno è più completo e l'altro più entusiasmante. Il gioco del Milan è totalmente nuovo, mentre nel Napoli quasi tutti hanno già lavorato con Conte. Al momento sono entrambe squadre spettacolari e stanno alzando il livello del nostro campionato"
