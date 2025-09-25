Parla Poggi: “Allegri? Il gioco del Milan è totalmente nuovo. Insieme al Napoli alzano…”

Dopo la vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Lecce di Eusebio Di Francesco , diverse voci del mondo del calcio hanno parlato del momento d'oro che i rossoneri stanno attraversando insieme Massimiliano Allegri . Dopo essere caduti contro la Cremonese, i ragazzi di Max Allegri non si son più fermati, iniziando a collezionare vittorie su vittorie mantenendo la porta inviolata: prima la trasferta a Lecce, poi il Bologna di Italiano in casa, la trasferta ad Udine e ora di nuovo il Lecce in Coppa Italia . Assolutamente un inizio di stagione alquanto positivo. Ecco, di seguito, il pensiero di Paolo Poggi rilasciato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà'.

Poggi: "Milan e Napoli alzano il livello del nostro campionato"

Le parole di Poggi: "Uno è più completo e l'altro più entusiasmante. Il gioco del Milan è totalmente nuovo, mentre nel Napoli quasi tutti hanno già lavorato con Conte. Al momento sono entrambe squadre spettacolari e stanno alzando il livello del nostro campionato"