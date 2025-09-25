Pianeta Milan
INTERVISTE

Il Milan di Allegri? Per Adani “è un’altra cosa”. E sulla battaglia ideologica del passato dice …

Adani: 'Il Milan di Allegri? Vedo partite fatte bene, percorsi diversi. La strada c'è'
Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in molte squadre di Serie A e attualmente telecronista e opinionista in Rai, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri in una lunga intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Daniele Adani, detto comunemente Lele, ex difensore in molte squadre di Serie A (Lazio, Brescia, Fiorentina, Inter, Ascoli ed Empoli), attualmente conduce - su 'Twitch' - la trasmissione 'Viva el Fútbol' con gli amici Antonio Cassano e Nicola Ventola e lavora, in 'Rai', come telecronista e opinionista, per la Nazionale Italiana ma non soltanto.

Adani sul Milan di Allegri sulle colonne del 'CorSera'

Adani ha rilasciato, questa mattina, una lunga intervista per l'edizione odierna del 'Corriere della Sera' e, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche del Milan e del suo allenatore, Massimiliano Allegri. Tutti ricorderanno come tra i due, qualche anno fa, ci fu un'accesa discussione in una diretta televisiva su questioni tattiche e non solo: posizioni distanti, mai conciliatesi con il corso del tempo.

Da quando, però, è tornato alla guida del Milan, Allegri - secondo Adani - sta proponendo qualcosa di differente e l'ex difensore nerazzurro lo ha fatto notare a più riprese, su 'Twitch' e sui propri canali social ufficiali. Il 'CorSera', a tal proposito, gli ha domandato: "Sono tre mesi che parla bene di Allegri: è la dimostrazione che la sua posizione nei confronti di Max non era ideologica?".

"La battaglia ideologica la crea chi non ha argomenti"

—  

Questa la risposta di Adani sul tema: «La battaglia ideologica la crea chi non ha argomenti. Chi ha argomenti guarda il gioco. E io vedo partite fatte bene, percorsi diversi, tendenze invertite. La strada c’è ed è una cosa bella per tutti». Pronto, quindi, a giudicare ciò che vede in campo quando giocano i rossoneri e non per partito preso.

LEGGI ANCHE: I dubbi sul 'Beboto' spingono il Milan sul mercato: può scaldarsi questa pista >>>

Infine, alla domanda "forse questo Milan è costruito meglio della ultima Juventus di Allegri?", Adani ha replicato così: «Quella squadra i giocatori buoni li aveva: si può sempre perdere, intendiamoci, ma se non fai un calcio evoluto, io non posso far passare per buono ciò che non lo è. E il Milan di Udine si vede che è un’altra cosa».

