Da quando, però, è tornato alla guida del Milan, Allegri - secondo Adani - sta proponendo qualcosa di differente e l'ex difensore nerazzurro lo ha fatto notare a più riprese, su 'Twitch' e sui propri canali social ufficiali. Il 'CorSera', a tal proposito, gli ha domandato: "Sono tre mesi che parla bene di Allegri: è la dimostrazione che la sua posizione nei confronti di Max non era ideologica?".

"La battaglia ideologica la crea chi non ha argomenti" — Questa la risposta di Adani sul tema: «La battaglia ideologica la crea chi non ha argomenti. Chi ha argomenti guarda il gioco. E io vedo partite fatte bene, percorsi diversi, tendenze invertite. La strada c’è ed è una cosa bella per tutti». Pronto, quindi, a giudicare ciò che vede in campo quando giocano i rossoneri e non per partito preso.

Infine, alla domanda "forse questo Milan è costruito meglio della ultima Juventus di Allegri?", Adani ha replicato così: «Quella squadra i giocatori buoni li aveva: si può sempre perdere, intendiamoci, ma se non fai un calcio evoluto, io non posso far passare per buono ciò che non lo è. E il Milan di Udine si vede che è un’altra cosa».