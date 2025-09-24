Padovan: “Ora il Milan ci potrà dire dove arriverà il Napoli. Incrocio interessante”

"Il Napoli non mi ha proprio esaltato. E invece avevo previsto che facesse un sol boccone del Pisa. Ha vinto non bene, con sofferenza finale. Questo non deve accadere a una squadra come il Napoli. La partita andava chiusa e gli azzurri non ci sono riusciti. Ci è voluto più di metà ripresa per venire al capo di un Pisa che non mi aspettavo rimanesse in partita così tanto. Non so se Conte ha sbagliato qualcosa nelle scelte, ma i cambi sono stati decisivi. La squadra mi sembrava ferma prima delle sostituzioni. Non ha brillato De Bruyne: è sintomatico che lui non ha brillato proprio con Cagliari e Pisa in casa. Penso che ora il Milan ci potrà dire dove potrà arrivare il Napoli: è un incrocio interessante”.