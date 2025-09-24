Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Cugini: “Vedo ancora il solito Allegri, ma con quelli che sono i suoi pregi”

INTERVISTE

Cugini: “Vedo ancora il solito Allegri, ma con quelli che sono i suoi pregi”

Calciomercato Milan, un ex interista a gennaio per far sorridere Allegri
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato del momento che il Milan di Massimiliani Allegri sta passando
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo la vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, alcuni opinionisti hanno voluto spendere delle parole sul momento che rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, stanno attraversando. Ecco, di seguito, il pensiero di Mimmo Cugini rilasciato ai microfoni di TMW Radio:

Milan, Cugini: "Allegri è sempre stato bravo a gestire"

—  

"Vedo ancora il solito Allegri, ma con quelli che sono i suoi pregi. Intanto ha rimesso a posto un ambiente depresso, lasciando andare via alcuni elementi che non si sentivano più parte del progetto. È vero che a centrocampo ha perso Reijnders, ma Modric ha un livello talmente superiore che gli altri non riescono a prenderlo né tecnicamente che fisicamente. A tutto questo ha aggiunto Rabiot, che con Allegri ha sempre fatto molto bene.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, occhio al Napoli: Leao in panchina? Buongiorno out, mentre su San Siro…

Sì respira un ottimismo diffuso, che non si vedeva da parecchio in rossonero. La verità e che Allegri è sempre stato bravo a gestire e ora a Milanello sta facendo proprio questo. Chiudo parlando di Gimenez, il quale non è che si fosse dimenticato come si gioca, ma semplicemente si è trattato di una questione mentale

Leggi anche
Mazzoleni: “Gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione”
Milan Futuro, Oddo: “E’ stata una partita molto complicata. Punto giusto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA