Cugini: “Vedo ancora il solito Allegri, ma con quelli che sono i suoi pregi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato del momento che il Milan di Massimiliani Allegri sta passando
Dopo la vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, alcuni opinionisti hanno voluto spendere delle parole sul momento che rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, stanno attraversando. Ecco, di seguito, il pensiero di Mimmo Cugini rilasciato ai microfoni di TMW Radio:
Milan, Cugini: "Allegri è sempre stato bravo a gestire"
"Vedo ancora il solito Allegri, ma con quelli che sono i suoi pregi. Intanto ha rimesso a posto un ambiente depresso, lasciando andare via alcuni elementi che non si sentivano più parte del progetto. È vero che a centrocampo ha perso Reijnders, ma Modric ha un livello talmente superiore che gli altri non riescono a prenderlo né tecnicamente che fisicamente. A tutto questo ha aggiunto Rabiot, che con Allegri ha sempre fatto molto bene.