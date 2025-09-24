Mazzoleni: “Gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione”

L'ex arbitro Mario Mazzoleni ha rilevato dei clamorosi retroscena legati all'attuale mondo arbitrale: le sue parole
L'ex arbitro Mario Mazzoleni, fratello del varista Paolo Silvio Mazzoleni, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha rilevato dei clamorosi retroscena legati all'attuale mondo arbitrale e ai compensi che la federazione deve ancora recapitare ai suoi direttori di gara. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo".