Mazzoleni: “Gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione”

Ha poi concluso Mazzoleni: "Inizialmente hanno cercato di minacciare in modo velato la Federazione. Allenamenti, trasferte, diritti di immagine, gestione di presenza: sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina, avendo la promessa, non so se fantomatica o da circo, di avere più soldi per meno arbitri, una specie di superlega".