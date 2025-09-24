Pianeta Milan
Mazzoleni: “Gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione”

L'ex arbitro Mario Mazzoleni ha rilevato dei clamorosi retroscena legati all'attuale mondo arbitrale: le sue parole
L'ex arbitro Mario Mazzoleni, fratello del varista Paolo Silvio Mazzoleni, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha rilevato dei clamorosi retroscena legati all'attuale mondo arbitrale e ai compensi che la federazione deve ancora recapitare ai suoi direttori di gara. Ecco, di seguito, le sue parole:

L'ex arbitro Mazzoleni svela dei clamorosi retroscena

"Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo".

Ha poi concluso Mazzoleni: "Inizialmente hanno cercato di minacciare in modo velato la Federazione. Allenamenti, trasferte, diritti di immagine, gestione di presenza: sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina, avendo la promessa, non so se fantomatica o da circo, di avere più soldi per meno arbitri, una specie di superlega".

