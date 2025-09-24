Milan Futuro, Oddo: “E’ stata una partita molto complicata. Punto giusto”

“Primo tempo direi che abbiamo fatto la partita con un buon possesso palla, senza creare troppe occasioni, d’altronde è stata una partita molto molto dura con un campo piccolo, non messo bene, quindi ci volevano 3-4 controlli per aggiustarsi il pallone. E’ stata una partita molto complicata, contro una squadra molto solida, molto rocciosa, molto esperta e molto fisica, abbiamo pagato sotto quel punto di vista. Alla fine il punto è giusto per quello che si è visto in campo, sul finire abbiamo anche pagato la stanchezza per le tante gare ravvicinate”.