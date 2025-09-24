Milan Futuro, Oddo: “E’ stata una partita molto complicata. Punto giusto”

Pareggio amaro per il Milan Futuro di Massimo Oddo. Nella giornata di oggi, i rossoneri hanno sfidato la Casatese Merate pareggiando 0-0 nel match valido per la quarta giornata di Serie D. Al termine della gara, l'allenatore rossonero ha voluto rendere alcune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Futuro, le parole di Oddo dopo la Casatese Merate—
“Primo tempo direi che abbiamo fatto la partita con un buon possesso palla, senza creare troppe occasioni, d’altronde è stata una partita molto molto dura con un campo piccolo, non messo bene, quindi ci volevano 3-4 controlli per aggiustarsi il pallone. E’ stata una partita molto complicata, contro una squadra molto solida, molto rocciosa, molto esperta e molto fisica, abbiamo pagato sotto quel punto di vista. Alla fine il punto è giusto per quello che si è visto in campo, sul finire abbiamo anche pagato la stanchezza per le tante gare ravvicinate”.
