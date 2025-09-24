De Biasi: “Arbitri? L’errore fa parte della persona umana. Sul VAR però rimani allibito”

Dopo tutte le ultime polemiche arbitrali che hanno colpito la Serie A, e che hanno coinvolto anche il Milan di Massimiliano Allegri (basta ritornare indietro al match contro il Bologna) , ai microfoni di TMW Radio, si è parlato della classe arbitrale italiana e su cosa si deve migliorare. A parlare, dopo Impallomeni e Cugini, è stato Gianni De Biasi . Ecco, di seguito, le sue parole:

Il pensiero di Gianni De Biasi: "Credo che tutto sommato l'errore faccia parte della persona umana. Quando c'è un'équipe che sta al VAR rimani un po' allibito, soprattutto sulla mancanza di decisione. L'altra cosa è che non va portato l'arbitro come alibi per giustificare qualcosa. Ci sono stati errori in Verona-Juve, ma anche la Juve non ha giocato meglio del Verona. C'è una squadra che lotta per salvarsi e ha messo in difficoltà la Juve. Poi gli episodi ci sono stati, si è sbagliato, ma sono cose che possono arbitrare".