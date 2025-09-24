Pianeta Milan
De Biasi: “Milan? Ecco perchè l’anno scorso i calciatori non si esprimevano al massimo”

Russo: 'A me il Milan piace. Da scudetto? Potrebbe esserlo'
L'allenatore italiano, Gianni De Biasi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato in modo particolare del Milan di Allegri
L'allenatore italiano, Gianni De Biasi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato in modo particolare del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole a riguardo:

De Biasi: "Milan? Hanno un centrocampo forte. Su Allegri dico che..."

Cosa c'è di nuovo nel Milan di Allegri:

"Ha la mano ferma di un tecnico esperto che sa gestire certe rose e tira fuori il meglio. E' una delle squadre più forti del campionato, già dallo scorso anno, c'è stata qualche mancanza a livello gestionale e e societario. Lo scorso anno avrà dato solo il 20%, ovviamente Allegri può fare di più. E' una persona concreta, che non bada agli estetismi, se deve richiamare qualcuno lo fa. Ci sono giocatori che hanno reso molto poco, perché chi li ha gestiti non ha stabilito con loro un rapporto che gli permettesse di esprimersi al massimo".

Se hanno il centrocampo più forte in Serie A:

"E' un centrocampo forte, che ha qualità, ma lo aveva anche lo scorso anno. Ha perso un giocatore importantissimo, ma credo che il Napoli abbia rinforzato decisamente la rosa. E credo che sia tecnicamente più forte"

