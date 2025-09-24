Cugini: “Bisogna migliorare la comunicazione. Non capisco il punire gli arbitri con la B”

Dopo tutte le ultime polemiche arbitrali in Serie A, e che hanno colpito anche il Milan di Massimiliano Allegri (basti ripensare all'episodio contro il Bologna di una settimana fa), ai microfoni di TMW Radio, si è parlato della classe arbitrale italiana e su cosa si deve migliorare. A parlare, dopo Impallomeni, è stato Mimmo Cugini. Ecco, di seguito, le sue parole: