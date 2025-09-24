Cugini: “Bisogna migliorare la comunicazione. Non capisco il punire gli arbitri con la B”

Dopo tutte le ultime polemiche arbitrali in Serie A, e che hanno colpito anche il Milan di Massimiliano Allegri (basti ripensare all'episodio contro il Bologna di una settimana fa), ai microfoni di TMW Radio, si è parlato della classe arbitrale italiana e su cosa si deve migliorare. A parlare, dopo Impallomeni, è stato Mimmo Cugini. Ecco, di seguito, le sue parole:
Mimmo Cugini, intervenuto durante 'Maracanà', ha parlato del problema legato agli arbitri con le varie polemiche in Serie A
Cugini: "Non capisco il punire gli arbitri con la Serie B"—
Il pensiero di Mimmo Cugini: "Di sicuro bisogna migliorare dal punto di vista della comunicazione, perché quando Rocchi dice che Tudor deve regolare i toni dopo i torti subiti mi sembra un errore. In più ora si parla anche di un mancato pagamento degli stipendi proprio dei direttori di gara. Il sistema va ritarato e non mi sembra che il primo problema da risolvere fosse mettere la telecamera sulla testa dell'arbitro. In più non capisco le punizioni del mandare gli arbitri in Serie B, come se una partita per dire a Palermo sia più facile".
