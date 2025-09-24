Impallomeni: “Allegri? Ci sta facendo vedere una squadra spettacolare!”

Dopo la vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Lecce, alcuni opinionisti hanno voluto spendere delle parole sul momento che rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, stanno passando. Ecco, di seguito, il pensiero di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio:
"Ci sta facendo vedere una squadra spettacolare. E poi una grande voglia di dimostrare che è ancora un allenatore vincente. Ora sarà interessante capire come va la crescita del Milan contro il Napoli. Ci aspettavamo potesse essere protagonista, ma non così. Vince le partite giocando bene. Non pensavo potesse essere così. Vedo giocatori diversi, nella postura, nella concretezza. E poi hanno un centrocampo ricco, diverso. Se giochi così, con un flusso di idee, potenza, alla fine il gol davanti arriva. E sorprende anche la condizione atletica".
