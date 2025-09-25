Marcello: “Il Milan gioca molto bene, ha un’identità. Vedo un Allegri nuovo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni De Biasi ha parlato del momento che il Milan di Massimiliani Allegri sta passando

Dopo la vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Lecce di Di Francesco , alcuni opinionisti hanno parlato del momento d'oro che i rossoneri stanno attraversando insieme al loro tecnico Massimiliano Allegri . Dopo aver perso la prima in cassa con la Cremonese, i ragazzi di Allegri non si son più fermati, iniziando a collezionare vittorie su vittorie: prima la trasferta di Lecce, poi il Bologna in casa, la trasferta ad Udine e ora di nuovo il Lecce in Coppa Italia. Assolutamente un inizio di stagione alquanto positivo. Ecco, di seguito, il pensiero di Paolo Marcello rilasciato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà'.

Marcello: "Allegri alla Juve si era imborghesito, ora lo vedo nuovo"

Il pensiero di Paolo Marcello sul Milan di Max Allegri: "Allegri alla Juve, nell'ultimo periodo, si era un po' imborghesito, ora vedo un Allegri nuovo. Il Milan gioca molto bene. Oggi vedo una squadra che gioca, che ha un'identità. E ha uno staff importante con sè".