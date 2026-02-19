"Credo che ovunque mio fratello ha operato ha messo idee. Ha iniziato con edilizia, invece di fare case ha fatto quartieri interi. Poi ha inventato la tv, che ha dato lavoro a un mare di persone, ha fatto crescere aziende che prima erano un imbuto. Poi si è cimentato nella politica e ha cambiato l'Italia. Ho avuto l'occasione di viaggiare con lui all'estero, se ci fosse lui questi problemi europei non ci sarebbero. Con una telefonata ha impedito alla Russia di invadere la Georgia. Poi è arrivato il Milan. E' stata una bella cosa, una bella avventura. A volte ci dicono "eravate interisti", siamo sempre stati milanisti. Un giorno mi prese dai salesiani, mi portò all'Inter a fare un provino. Mi diedero le scarpe di Mariolino Corso. Ero molto veloce, dissi al difensore "lanciami lungo". Non me lo face, al primo tempo andammo a casa entrambi".