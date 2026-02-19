Pianeta Milan
Hojlund: “Scudetto? Secondo me togliere già il Milan dalla corsa sarebbe un errore”

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha voluto parlare ai microfoni de Il Mattino della lotta scudetto: le parole sul Milan
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Tanti i temi toccati, dal match con l'Atalanta, sua ex squadra, fino alla lotta Scudetto, che vede impegnate Inter e Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Sulla gara contro l'Atalanta: "L’Atalanta mi è rimasta nel cuore, ho vissuto una stagione indimenticabile. Ma ora è Napoli che amo. Mi sto godendo quest’anno e sappiamo che ci aspetta una partita importante, sia per noi che per loro. E che noi proveremo a vincere, come ogni partita che giochiamo. Come sono cambiato? Sono più maturo, forte fisicamente e il modo in cui gioco è migliorato tanto. Quando ero a Bergamo, ero impaziente, volevo ottenere tutto velocemente. Pressavo tutto il tempo, come se non avessi una seconda possibilità. Ora gestisco meglio le mie energie".

Sul Milan e la Lotta scudetto: "39 punti ancora in palio non sono pochi. E secondo me togliere già il Milan dalla corsa sarebbe un errore. Nulla è già scritto nelle stelle, tutto può succedere ancora: perché tutti possono avere ancora gli stessi infortuni che abbiamo avuto noi. Ma l’Inter è molto avanti, ha un buon allenatore e una rosa formidabile

