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PIANETAMILAN news milan interviste Panucci: “Baresi e Maldini? All’inizio vivevo con un po’ di paura, li ammiravo”

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Panucci: “Baresi e Maldini? All’inizio vivevo con un po’ di paura, li ammiravo”

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Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intervistato dal podcast Inner Mentality. L’ex calciatore rossonero si è voluto soffermare sulla squadra di Baresi e Maldini, e su come ha gestito lo spogliatoio con due figure così...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intervistato dal podcast Inner Mentality. L'ex calciatore rossonero si è voluto soffermare sulla squadra di Baresi e Maldini, e su come ha gestito lo spogliatoio con due figure così importanti. Le sue parole:

Com’è stato dividere lo spogliatoio con campioni come Baresi e Maldini?

“Abbastanza normale. Forse il primo anno che sono arrivato al Milan, io quel Milan lì lo guardavo in televisione con grande ammirazione… È successo veramente tutto nel giro di un anno. Anzi, dopo 6-7 partite ero già quasi del Milan. E quindi i primi tempi l’ho vissuta con un po’ di paura. Ero un ragazzino di 19 anni che va in quel grande Milan e vedevo che in quegli anni tanti passavano e pochi rimanevano. Mi chiedevo se sarei stato all’altezza. Mi ricordo il primo allenamento: era alle 10.30 ed io arrivai alle 9.30, 9.35. Erano già tutti negli spogliatoi, quindi mi sono detto che sarei dovuto arrivare un po’ prima. Il giorno dopo mi sono svegliato alle 6 e alle 7.30 ero già al campo.

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Ero entrato in un mondo totalmente diverso. E un po’ ci è voluto di tempo per rimettermi in sesto. Ma ho avuto la fortuna di trovare grandissimi campioni: dietro un grande campione c’è un grande uomo e al Milan mi hanno aiutato, coccolato, ho trovato un allenatore che mi diede subito fiducia. Diventai titolare subito. Ma non nego che il primo anno l’adattamento a vedere questi grandi campioni… C’è voluto un po’. Ero un ragazzino che arrivava dal Genoa, ero l’ultima ruota del carro. Sono riuscito subito, forse per il mio carattere e la mia personalità, ad impormi. Per il resto, top

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