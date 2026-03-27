Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intervistato dal podcast Inner Mentality. L’ex calciatore rossonero si è voluto soffermare sulla squadra di Baresi e Maldini, e su come ha gestito lo spogliatoio con due figure così...

Christian Panucci , ex calciatore del Milan , è stato intervistato dal podcast Inner Mentality. L'ex calciatore rossonero si è voluto soffermare sulla squadra di Baresi e Maldini, e su come ha gestito lo spogliatoio con due figure così importanti. Le sue parole:

“Abbastanza normale. Forse il primo anno che sono arrivato al Milan, io quel Milan lì lo guardavo in televisione con grande ammirazione… È successo veramente tutto nel giro di un anno. Anzi, dopo 6-7 partite ero già quasi del Milan. E quindi i primi tempi l’ho vissuta con un po’ di paura. Ero un ragazzino di 19 anni che va in quel grande Milan e vedevo che in quegli anni tanti passavano e pochi rimanevano. Mi chiedevo se sarei stato all’altezza. Mi ricordo il primo allenamento: era alle 10.30 ed io arrivai alle 9.30, 9.35. Erano già tutti negli spogliatoi, quindi mi sono detto che sarei dovuto arrivare un po’ prima. Il giorno dopo mi sono svegliato alle 6 e alle 7.30 ero già al campo.