Ero entrato in un mondo totalmente diverso. E un po’ ci è voluto di tempo per rimettermi in sesto. Ma ho avuto la fortuna di trovare grandissimi campioni: dietro un grande campione c’è un grande uomo e al Milan mi hanno aiutato, coccolato, ho trovato un allenatore che mi diede subito fiducia. Diventai titolare subito. Ma non nego che il primo anno l’adattamento a vedere questi grandi campioni… C’è voluto un po’. Ero un ragazzino che arrivava dal Genoa, ero l’ultima ruota del carro. Sono riuscito subito, forse per il mio carattere e la mia personalità, ad impormi. Per il resto, top
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