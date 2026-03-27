Moises Caicedo, centrocampista dell'Ecuador e del Chelsea, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Diario El Universo per parlare dell'amichevole di questa sera contro il Marocco. Tra i vari temi discussi durante la chiacchierata, il calciatore ha voluto parlare anche di Pervis Estupinan, giocatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.
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PIANETAMILAN news milan interviste Caicedo: “Marocco? Ci stiamo preparando bene. Estupinan giocatore d’esperienza”
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Caicedo: “Marocco? Ci stiamo preparando bene. Estupinan giocatore d’esperienza”
Moises Caicedo, centrocampista dell'Ecuador e del Chelsea, ha voluto spendere alcune parole su Pervis Estupinan, calciatore del Milan
Milan, parla Caicedo—
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"ll Marocco è una squadra molto forte. Sappiamo che sara una partita bellissima perché noi, come Nazionale, stiamo attraversando un ottimo momento; aspettiamo questo match cercando di prepararci al meglio in questi pochi giorni per fare le cose per bene. Ci stiamo preparando molto bene, ci sono giocatori d'esperienza come Enner Valencia, Pervis Estupinan, Hernán Galindez e Félix Torres. E abbiamo giocatori giovani che, come me, stanno facendo molto bene. Vogliamo continuare cosi e siamo certi che faremo un grandissimo Mondiale"
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