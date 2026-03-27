"ll Marocco è una squadra molto forte. Sappiamo che sara una partita bellissima perché noi, come Nazionale, stiamo attraversando un ottimo momento; aspettiamo questo match cercando di prepararci al meglio in questi pochi giorni per fare le cose per bene. Ci stiamo preparando molto bene, ci sono giocatori d'esperienza come Enner Valencia, Pervis Estupinan, Hernán Galindez e Félix Torres. E abbiamo giocatori giovani che, come me, stanno facendo molto bene. Vogliamo continuare cosi e siamo certi che faremo un grandissimo Mondiale"