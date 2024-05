Panchina Milan, Letizia è sicuro: “Conte o De Zerbi. Furlani unico che…”

"Giorgio Furlani è l'unico a Casa Milan a tifare per il Milan. Gerry Cardinale ha scoperto da poco i rossoneri, Ibrahimovic lo amiamo tutti, ma viene dalla Juventus e dall'Inter. Moncada ha altre esperienze. Il tifoso del Milan deve riferirsi a Giorgio Furlani, stuzzicandolo si, ma in modo leggero. Lui è l'unico che sa cos'è il Milan. Io dico che ci sono due candidati per la panchina del Milan. Il primo è Conte, un grande uomo e allenatore. Ha fame di tornare in campo. L'altro è solo Roberto De Zerbi, che ha fatto il settore giovanile al Milan e che ha idee da Milan". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Sesko prima alternativa a Zirkzee. Su David...