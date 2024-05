Panchina Milan, Thiago Motta possibile. Il piano. De Zerbi a una condizione

Panchina Milan, Thiago Motta risale. De Zerbi a una condizione

Secondo il quotidiano, per il nuovo allenatore del Milan starebbe risalendo il nome di Thiago Motta. Sull’allenatore del Bologna c’è molto forte la Juventus, ma i rossoneri starebbero tentando di recuperare il terreno e preparare il ribaltone. Nella rosa dei candidati resterebbero vivi Mark van Bommel, Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. Capitolo Roberto De Zerbimolto, si legge, dipenderà da come si evolverà la sua situazione al Brighton. La clausola risolutoria (che oscilla tra i 13 e i 15 milioni) è un fattore pesante nella valutazione del Milan, ma tutto potrebbe cambiare in caso di esonero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ibrahimovic punta l'attaccante? Clamoroso ritorno in Italia