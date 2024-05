CALCIOMERCATO MILAN

Il calciomercato del Milan potrebbe essere fondamentale per il futuro di questa squadra. In estate, infatti, il Diavolo saluterà Olivier Giroud, destinato alla MLS. Il rinnovo di Jovic non è ancora certo. Per questo servirà almeno un attaccante. Secondo quanto ci risulta, il primo nome resta quello di Joshua Zirkzee del Bologna (ECCO QUANTO SAPPIAMO). 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sui possibili obiettivi del Milan. Ecco tutta la lista.