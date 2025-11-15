"Certo negli anni d'oro erano emersi giocatori fantastici, basti pensare al Mondiale che ho giocato e al ciclo '90-'98. C'erano tanti giocatori di classe e siamo stati tre volte vicini a vincere il Mondiale"

Sui portieri di oggi: quali sono i più forti al Mondo? "I più forti sono Donnarumma, Martinez e Courtois. Caprile del Cagliari mi ha colpito, ha disputato ottime partite. Bravi anche di Carnesecchi e Di Gregorio, ma i portieri degli anni '90 erano un'altra cosa".

Sulla Lotta scudetto: "Temevo che dopo aver perso tutto in un mese l'anno scorso potesse avere una crisi di identità, invece Chivu è stato lodevole nell'entrare in punta di piedi e ridare nuovo vigore alla squadra. Il Napoli nell'ultima partita non mi è piaciuto, non ha mai tirato in porta, non sembrava una squadra di Conte. Con Antonio abbiamo giocato in Nazionale, è una persona perbene Dopo la partita ha voluto scuotere l'ambiente. Sto alle parole di De Laurentiis secondo cui rimarrà. Credo che resterà fino alla fine della stagione sicuramente, poi si vedrà. In fondo, il Napoli è secondo in classifica"