Pagliuca: “I portieri più forti al Mondo? Donnarumma, Courtois e…”

L'ex calciatore della Nazionale Italiana e dell'Inter, Gianluca Pagliuca, è stato intervistato dai microfoni di Dribbling: le sue parole
Alessia Scataglini
L'ex calciatore della Nazionale Italiana e dell'Inter, Gianluca Pagliuca, è stato intervistato dai microfoni di Dribbling nella nuova puntata che andrà in onda oggi alle ore 18:00. Tra le dichiarazioni trapelate, l'ex azzurro si è soffermato a parlare della Nazionale di Gattuso, per poi spostarsi al ruolo dei portieri, citando Donnarumma, ex Milan, come uno dei più forti in circolazione. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla Nazionale: "Ho visto la squadra cresciuta, con più determinazione, ha recuperato anche qualche infortunato. Speriamo che il peggio sia passato. Come diceva Boskov 'Dopo pioggia, viene sole', e quindi mi auguro che riusciremo a fare un bel campionato del mondo".

"Certo negli anni d'oro erano emersi giocatori fantastici, basti pensare al Mondiale che ho giocato e al ciclo '90-'98. C'erano tanti giocatori di classe e siamo stati tre volte vicini a vincere il Mondiale"

Sui portieri di oggi: quali sono i più forti al Mondo?  "I più forti sono Donnarumma, Martinez e Courtois. Caprile del Cagliari mi ha colpito, ha disputato ottime partite. Bravi anche di Carnesecchi e Di Gregorio, ma i portieri degli anni '90 erano un'altra cosa".

Sulla Lotta scudetto: "Temevo che dopo aver perso tutto in un mese l'anno scorso potesse avere una crisi di identità, invece Chivu è stato lodevole nell'entrare in punta di piedi e ridare nuovo vigore alla squadra. Il Napoli nell'ultima partita non mi è piaciuto, non ha mai tirato in porta, non sembrava una squadra di Conte. Con Antonio abbiamo giocato in Nazionale, è una persona perbene Dopo la partita ha voluto scuotere l'ambiente. Sto alle parole di De Laurentiis secondo cui rimarrà. Credo che resterà fino alla fine della stagione sicuramente, poi si vedrà. In fondo, il Napoli è secondo in classifica"

