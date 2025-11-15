L'ex Milan Reijnders sulla Nazionale: 'Spero che vi possiate qualificare ...'

Pianeta Milan
L’ex Milan Reijnders: “Lunedì vogliamo raggiungere i Mondiali. Spero che l’Italia possa qualificarsi …”

Reijnders, ora al Manchester City, commenta l'1-1 dell’Olanda in Polonia: qualificazione al Mondiale vicina, basterà fare risultato con la Lituania. L'ex Milan parla anche delle ambizioni Oranje e della difficile corsa dell’Italia per i Mondiali
Redazione

Tijjani Reijnders, ex perno del centrocampo rossonero tra il 2023 e il 2025, ha commentato ai microfoni di 'SportMediaset' il pareggio per 1-1 ottenuto dall’Olanda in Polonia, risultato chiave nel cammino verso il Mondiale 2026. Con questo punto, la squadra di Koeman vede il traguardo a un passo: sarà sufficiente un risultato positivo contro la Lituania per garantirsi un posto per i prossimi Campionati del Mondo in programma la prossima estate nel continente americano.

Le dichiarazioni di Reijnders sulla nazionale 'Oranje' e l'Italia

Il centrocampista in forza al Manchester City ha poi parlato del cammino verso i prossimi Mondiali. "Siamo sulla buona strada, non è ancora fatta, ma dobbiamo finire il lavoro lunedì, dobbiamo essere pronti per una partita difficile, ovviamente avremmo voluto raggiungere la certezza matematica della qualificazione contro la Polonia, sfortunatamente non è successo e allora dovremo finire il lavoro lunedì" ha dichiarato Reijnders.

Ma l'Olanda punta a vincere i Mondiali in U.S.A., Canada e Messico? A questa domanda l'ex numero 14 rossonero ha risposto: "Se ti qualifichi per il Mondiale, vuoi vincere il Mondiale. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo, a partire da lunedì quando vogliamo assicurarci il posto".

L'ultima domanda era sull'Italia, che a differenza dell'Olanda per qualificarsi deve passare obbligatoriamente dalla doppia sfida playoff. Ecco la risposta: "Avete mancato le ultime due qualificazioni? Sì, lo so, ho visto. Spero che vi possiate qualificare, ma è una situazione difficile, siete lì … si vedrà…".

