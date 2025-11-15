L'ex Milan Reijnders sulla Nazionale: 'Spero che vi possiate qualificare ...'

Ma l'Olanda punta a vincere i Mondiali in U.S.A., Canada e Messico? A questa domanda l'ex numero 14 rossonero ha risposto: "Se ti qualifichi per il Mondiale, vuoi vincere il Mondiale. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo, a partire da lunedì quando vogliamo assicurarci il posto".
L'ultima domanda era sull'Italia, che a differenza dell'Olanda per qualificarsi deve passare obbligatoriamente dalla doppia sfida playoff. Ecco la risposta: "Avete mancato le ultime due qualificazioni? Sì, lo so, ho visto. Spero che vi possiate qualificare, ma è una situazione difficile, siete lì … si vedrà…".
