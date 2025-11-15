L'ex Milan Reijnders sulla Nazionale: 'Spero che vi possiate qualificare ...'

Tijjani Reijnders , ex perno del centrocampo rossonero tra il 2023 e il 2025 , ha commentato ai microfoni di 'SportMediaset' il pareggio per 1-1 ottenuto dall’ Olanda in Polonia, risultato chiave nel cammino verso il Mondiale 2026. Con questo punto, la squadra di Koeman vede il traguardo a un passo: sarà sufficiente un risultato positivo contro la Lituania per garantirsi un posto per i prossimi Campionati del Mondo in programma la prossima estate nel continente americano.

Le dichiarazioni di Reijnders sulla nazionale 'Oranje' e l'Italia

Il centrocampista in forza al Manchester City ha poi parlato del cammino verso i prossimi Mondiali. "Siamo sulla buona strada, non è ancora fatta, ma dobbiamo finire il lavoro lunedì, dobbiamo essere pronti per una partita difficile, ovviamente avremmo voluto raggiungere la certezza matematica della qualificazione contro la Polonia, sfortunatamente non è successo e allora dovremo finire il lavoro lunedì" ha dichiarato Reijnders.