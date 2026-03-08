Paganini: 'Rimonta Milan? Non credo l'Inter possa calare così tanto '

Pianeta Milan
Paganini sicuro: “Rimonta Milan? Non credo l’Inter possa calare così tanto a livello fisico e di risultati”

Il giornalista Paolo Paganini, ospite a 'TMW Radio', ha parlato del prossimo derby tra Milan e Inter, esprimendosi su una possibile rimonta rossonera. Ecco le sue dichiarazioni
Ospite su 'TMW Radio', il giornalista Paolo Paganini ha analizzato i principali temi del calcio italiano a poche ore dall'inizio della 28^ giornata di Serie A. Per quanto riguarda il Milan, Paganini ha parlato del derby con l'Inter in programma domenica sera. Non solo, perché parlando di mercato e della situazione legata a Dusan Vlahovic, i rossoneri sono stati menzionati come squadra interessata al serbo. Ecco, di seguito, le parole Paolo Paganini.

Le parole di Paganini sul Milan in vista del derby

Il Milan cosa si gioca nel derby?

"L'anno scorso l'Inter era arrivata in finale e aveva le energie fisiche e nervose concentrate lì. Ora invece i nerazzurri devono pensare solo al campionato, a parte la Coppa Italia, che però è relativa. Non vedo una squadra che possa calare così tanto a livello fisico e di risultati da poter permettere al Milan un sorpasso".

La Juventus dovrebbe rinnovare Vlahovic?

"Ci sta lavorando tanto Spalletti. Ci aveva provato anche il Milan, con Tare che aveva anche incontrato il suo procuratore, ma ad oggi le prospettive di permanenza in bianconero sono aumentate. La Juventus però dovrà rivoluzionare mezza squadra, con almeno cinque o sei colpi importanti. Del resto in Estate è stato sbagliato il mercato, mentre in Inverno non è stato proprio fatto".

