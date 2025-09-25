Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce di Di Francesco, alcune voci legate al mondo del calcio, come giornalisti e opinionisti tv, hanno espresso il loro pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, al suo secondo mandato con i rossoneri. Dopo il pessimo avvio con la Cremonese, i ragazzi di Allegri hanno iniziato a vincere, collezionando vittorie: prima il Lecce, poi il Bologna, la trasferta ad Udine ed infine di nuovo il Lecce in Coppa Italia. Un avvio di stagione molto positivo da parte degli 11 di Max. Ecco, di seguito, il pensiero di Paolo Pacchioni rilasciato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà'.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Pacchioni: “Allegri? Milan simile a quello visto nella prima Juventus”
INTERVISTE
Pacchioni: “Allegri? Milan simile a quello visto nella prima Juventus”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Pacchioni ha parlato del Milan di Massimiliani Allegri: le sue parole
Le parole di Pacchioni su Milan di Allegri—
Il pensiero di Paolo Pacchioni sul Milan di Allegri: "Mi sembra un Milan più simile a quello visto nella prima Juventus. Ha avuto il vantaggio di partite bene con partite non impossibile, c'è da dirlo. Ora contro Napoli e Juve peseremo il valore vero del Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA