In vista di Lazio-Milan , molte voci del mondo del calcio stanno rilasciando alcune dichiarazioni. Quest'oggi a parlare è stato Massimo Orlando , ex calciatore della Fiorentina , ai microfoni di TMW Radio. L'ex viola ha voluto parlare sia del Milan che dell'inter: ci rischia di più nella prossima giornata? Secondo Orlando, i rossoneri sarebbero quelli più a rischio, complice anche l'assenza di Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Orlando.

"Secondo me il ko di Champions avrà ripercussioni per l'Atalanta. Hanno fatto un capolavoro ad arrivare lì, ma mi da la sensazione che questa squadra non abbia più la forza per giocarsi la Champions. Rischia però di più il Milan. La Lazio, anche se ha molti problemi, ha un allenatore molto bravo e può metterti in difficoltà. Il Milan poi avrà assenze pesanti, e ci sarà di nuovo il pubblico".