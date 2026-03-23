Ordine sicurissimo: 'Il Milan non può vincerlo lo Scudetto ti spiego perché'

Dopo il pareggio contro la Fiorentina dell'Inter , Milan e Napoli hanno accorciato la classifica in testa al campionato: a meno 8 giornate dalla fine i rossoneri hanno 6 punti da recuperare sui nerazzurri, sette per i partenopei con lo scontro diretto tra queste ultime due a Pasquetta. Il giornalista Franco Ordine ha parlato durante 'Pressing' di 'SportMediaset' delle possibilità di Scudetto del Diavolo. Ecco le sue parole.

"Il Milan non può vincerlo lo Scudetto ti spiego perché. Il treno è già passato, non serviva chissà quale impresa. Bastavano i cinque punti persi con il Parma, fine della discussione". Gli altri in studio sono quasi tutti d'accordo: Milan e Napoli hanno una possibilità sono in caso di tracollo dell'Inter nelle ultime giornate di campionato. Tacchinardi poi parla dei giocatori forti del Milan: "Secondo me ne ha tre, Maignan, Rabiot e Modric. Il Napoli è più forte". Ordine sottolinea: "Se li ha tutti il Napoli è nettamente più forte".