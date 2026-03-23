Ordine sicurissimo: 'Il Milan non può vincerlo lo Scudetto ti spiego perché'

Dopo il pareggio contro la Fiorentina dell'Inter, Milan e Napoli hanno accorciato la classifica in testa al campionato: a meno 8 giornate dalla fine i rossoneri hanno 6 punti da recuperare sui nerazzurri, sette per i partenopei con lo scontro diretto tra queste ultime due a Pasquetta. Il giornalista Franco Ordine ha parlato durante 'Pressing' di 'SportMediaset' delle possibilità di Scudetto del Diavolo. Ecco le sue parole.
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Milan, occasione Scudetto? Ordine: “Il treno dei rossoneri è già passato. Bastava …”
Corsa Scudetto riaperta per il Milan? Il giornalista Franco Ordine è sicuro: "Il treno è già passato". Ecco le sue parole in merito a 'Pressing' di 'SportMediaset'
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"Il Milan non può vincerlo lo Scudetto ti spiego perché. Il treno è già passato, non serviva chissà quale impresa. Bastavano i cinque punti persi con il Parma, fine della discussione". Gli altri in studio sono quasi tutti d'accordo: Milan e Napoli hanno una possibilità sono in caso di tracollo dell'Inter nelle ultime giornate di campionato. Tacchinardi poi parla dei giocatori forti del Milan: "Secondo me ne ha tre, Maignan, Rabiot e Modric. Il Napoli è più forte". Ordine sottolinea: "Se li ha tutti il Napoli è nettamente più forte".
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