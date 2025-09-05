Pianeta Milan
Nkunku: “L’esultanza? Speriamo di farla anche con il Milan”

Durante l'intervista per DAZN, Christopher Nkunku - nuovo attaccante del Milan - ha parlato anche della sua famosa esultanza. Le sue parole
DAZN ha intervistato Christopher Nkunku (qui l'intervista completa). Tra i vari temi trattati, quello relativo alla sua esultanza. Il nuovo attaccante francese del Milan, infatti, è noto per il suo modo particolare di celebrare le reti siglate. In pratica, Nkunku si sfila un palloncino dal calzettone e poi lo gonfia con le braccia allargate e gli occhi rivolti verso il cielo. I tifosi rossoneri non vedono l'ora di vederlo festeggiare così i suoi gol sul prato di San Siro.

Il racconto della sua esultanza

Sull'esultanza con il palloncino: "L'ho fatto per mio figlio. Una partita, ricordo, stavo guardando le mie foto, e lui giocava con la palla, e ogni volta voleva giocare con la palla ma era molto piccolo. Non poteva giocare con una palla normale quindi ha giocato con questo tipo di palla e ho pensato: 'Perché no? Se faccio gol, faccio questa esultanza per lui'. E l'ho fatto. Speriamo di farla anche con il Milan, prima devo segnare (ride, ndr)".

