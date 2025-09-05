Milan, Nkunku: “Sono un giocatore che si adatta agli altri”

Sugli altri giocatori francesi al Milan: "Abbiamo parlato insieme. Ci siamo sentiti anche prima di venire qui. Il fatto è che abbiamo molti giocatori francesi, ma la cosa più importante è l'intera squadra, non solo i giocatori francesi. Ho bisogno di adattarmi a tutti loro. Questo è più facile quando hai un giocatore francese in squadra. Ma, come ho detto, la cosa più importante è essere connessi con tutti i miei compagni di squadra".
Sui suoi nuovi compagni di squadra: "Penso di non avere un giocatore in particolare con cui voglio giocare perché la cosa più importante è la squadra. Ogni giocatore della squadra ha un ruolo importante da svolgere. Di sicuro, se mi chiedi un giocatore, ti direi forse Luka Modric perché non ho mai giocato con lui. Tutti sappiamo quante qualità abbia Luka".
Su Leao: "Ci siamo incontrati nello spogliatoio. Parla molto bene francese, quindi possiamo parlare insieme".
