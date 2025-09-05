Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Nkunku: “Sono un giocatore che si adatta agli altri”

INTERVISTE

Milan, Nkunku: “Sono un giocatore che si adatta agli altri”

Milan, Nkunku: 'Sono un giocatore che si adatta agli altri'
Christopher Nkunku, nuovo attaccante del Milan, ha raccontato a DAZN l'inizio di questa sua nuova esperienza. Ecco le sue parole
Redazione PM

Christopher Nkunku ha già iniziato ad allenarsi a Milanello da alcuni giorni. L'attaccante ex Chelsea è stato il colpo degli ultimi giorni del calciomercato rossonero, insieme al suo connazionale Rabiot. DAZN ha intervistato il francese, che si è presentato ai tifosi del Milan a 360 gradi (qui l'intervista completa). Tra i temi trattati, Nkunku ha parlato di come si sta inserendo nella sua nuova squadra e di cosa crede di poter dare a livello tecnico. Infatti, c'è molta curiosità sul ruolo in cui lo impiegherà Allegri. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, come si sta trovando Nkunku? Cosa potrà dare?

—  

Sulle sue caratteristiche: "Penso di essere un giocatore che si può adattare agli altri. Non sono un giocatore che ha un solo stile di gioco. Sono molto entusiasta di conoscere i miei compagni e di creare una connessione in campo".

LEGGI ANCHE

Sugli altri giocatori francesi al Milan: "Abbiamo parlato insieme. Ci siamo sentiti anche prima di venire qui. Il fatto è che abbiamo molti giocatori francesi, ma la cosa più importante è l'intera squadra, non solo i giocatori francesi. Ho bisogno di adattarmi a tutti loro. Questo è più facile quando hai un giocatore francese in squadra. Ma, come ho detto, la cosa più importante è essere connessi con tutti i miei compagni di squadra".

Sui suoi nuovi compagni di squadra: "Penso di non avere un giocatore in particolare con cui voglio giocare perché la cosa più importante è la squadra. Ogni giocatore della squadra ha un ruolo importante da svolgere. Di sicuro, se mi chiedi un giocatore, ti direi forse Luka Modric perché non ho mai giocato con lui. Tutti sappiamo quante qualità abbia Luka".

LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku si presenta, tifosi pazzi per Odogu e mosse di mercato>>>

Su Leao: "Ci siamo incontrati nello spogliatoio. Parla molto bene francese, quindi possiamo parlare insieme".

Leggi anche
Milan, Nkunku: “Ibrahimovic mi ha insegnato ad essere esigente”
Milan Futuro, Oddo: “Il mio futuro? Ecco quali sono i miei obiettivi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA