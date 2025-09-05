Milan Futuro, Oddo: “Il mio futuro? Ecco quali sono i miei obiettivi”

Massimo Oddo, attuale allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Durante la chiacchierata ha parlato di molti temi, tra i tanti si è soffermato anche sui suoi obiettivi futuri. Una risposta simpatica che però ha mostrato quanto Oddo sia concentrato sul presente e a dare il massimo con il Milan Futuro. Ecco le sue parole al quotidiano rosa.