Milan Futuro, Oddo: “Il mio futuro? Ecco quali sono i miei obiettivi”

Milan Futuro, Oddo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport parla del suo futuro e dei suoi obiettivi da allenatore. Ecco le sue parole.
Massimo Oddo, attuale allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Durante la chiacchierata ha parlato di molti temi, tra i tanti si è soffermato anche sui suoi obiettivi futuri. Una risposta simpatica che però ha mostrato quanto Oddo sia concentrato sul presente e a dare il massimo con il Milan Futuro. Ecco le sue parole al quotidiano rosa.
Oddo: "Sogno di allenare in Serie A e la Nazionale. Prima però ..."
“Il mio obiettivo è allenare in A, la Nazionale, il Brasile. Scherzi a parte, per me sarà basilare capire come si svilupperà il mio ruolo adesso e se riesco a raggiungere l’obiettivo societario”.