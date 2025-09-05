Pianeta Milan
Ex Milan, De La Fuente (CT Spagna): “Morata è cruciale per noi, ecco perché”

Ex Milan, De La Fuente (CT Spagna): "Morata è cruciale per noi, ecco perché"
De La Fuente elogia Morata: l’ex Milan è centrale nei piani della Spagna, tra leadership ed esempio per i giovani. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, ha rilasciato una lunga intervista ai canali della UEFA. Tra i tanti temi affrontati, ha parlato anche del capitano della Nazionale spagnola ed ex Milan, Álvaro Morata, esprimendo parole di grande stima e sottolineando quanto sia importante per la squadra. Ecco le sue parole.

De La Fuente: "Morata ha avuto molto coraggio parlando apertamente dei suoi problemi"

"È un giocatore fantastico che ha dato il massimo per il calcio spagnolo, sia dentro che fuori dal campo. È sempre presente per i più giovani e per i giocatori più esperti, adottando un approccio e uno stato d'animo positivi. E, come ho già detto, non si tratta di un gesto fatto a caso. È tutto incentrato sulla prestazione e, per quanto mi riguarda, è un giocatore cruciale per noi in questo momento, sia dentro che fuori dal campo. Ci darà esattamente ciò di cui abbiamo bisogno".

"Ha mostrato molto coraggio parlando apertamente dei suoi problemi. Ha dato l'esempio a tutti noi, dimostrando la sua determinazione a migliorare ogni singolo giorno e la sua disponibilità ad aiutare chi potrebbe trovarsi in situazioni simili ma ha paura di parlare. La sua onestà è fondamentale, perché aiuta ad alleviare le paure e lo stress degli altri, specialmente dei giovani che affrontano difficoltà simili e che non comprendono completamente cosa sta accadendo loro".

