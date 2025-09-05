Ex Milan, De La Fuente (CT Spagna): “Morata è cruciale per noi, ecco perché”

Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente , ha rilasciato una lunga intervista ai canali della UEFA. Tra i tanti temi affrontati, ha parlato anche del capitano della Nazionale spagnola ed ex Milan, Álvaro Morata , esprimendo parole di grande stima e sottolineando quanto sia importante per la squadra. Ecco le sue parole.

De La Fuente: "Morata ha avuto molto coraggio parlando apertamente dei suoi problemi"

"È un giocatore fantastico che ha dato il massimo per il calcio spagnolo, sia dentro che fuori dal campo. È sempre presente per i più giovani e per i giocatori più esperti, adottando un approccio e uno stato d'animo positivi. E, come ho già detto, non si tratta di un gesto fatto a caso. È tutto incentrato sulla prestazione e, per quanto mi riguarda, è un giocatore cruciale per noi in questo momento, sia dentro che fuori dal campo. Ci darà esattamente ciò di cui abbiamo bisogno".